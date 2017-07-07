В Мексике 28 человек погибли в массовой драке в тюрьме

Столкновение двух противоборствующих банд внутри тюрьмы на юго-западе Мексики привело к многочисленным жертвам среди заключенных.

Администрация тюрьмы "Лас-Крусес" в Акапулько сообщает по меньшей мере о 28 погибших, причем несколько тел найдены обезглавленными, передает в пятницу Би-би-си.

Большинство жертв погибло в результате ножевых ран и сильных побоев. По данным властей, вспышка насилия в тюрьме произошла накануне ночью. Следов использования огнестрельного оружия не обнаружено.

Акапулько - крупнейший город штата Герреро, одного из крупных центров производства наркотиков.

В прошлом Акапулько был одним из главных туристических городов Мексики, но из-за резкого роста преступности превратился в одно из самых опасных мест в стране.