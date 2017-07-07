В июне потребительские цены в Эстонии выросли на 2,9%

Индекс потребительских цен в июне по сравнению с маем снизился на 0,1%, а по сравнению с июнем прошлого года увеличился на 2,9%, свидетельствуют данные Департамента статистики.

Как сообщила в пятницу, 7 июля, пресс-служба ведомства, по сравнению с июнем прошлого года товары стали дороже на 3,2%, а услуги - на 2,4%.

Административно регулируемые цены на товары и услуги по сравнению с июнем прошлого года выросли на 3,6%, а нерегулируемые цены - на 2,7%.

Ведомство отмечает, что самое заметное влияние на индекс потребительских цен по сравнению с данными годичной давности в июне оказало подорожание продуктов питания и безалкогольных напитков - примерно на 6,6%, что дало свыше половины роста инфляции.

Молоко, яйца и молочные продукты подорожали на 10,1%, фрукты - на 16,8%, сахар и кондитерские изделия - на 7,3%.

Существенное влияние на индекс потребительских цен оказало и подскочившее в цене моторное топливо. Так в июне по сравнению с тем же месяцем прошлого года бензин подорожал на 8,5%, а дизельное топливо - на 8,4%.

Большое влияние на индекс оказало и удорожание табачных изделий на 14,6%.

В июне по сравнению с маем на индекс потребительских цен наиболее заметное влияние оказали скидки на одежду и обувь, а также алкогольные напитки.