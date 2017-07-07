Тренер "Нарва Юнайтед": в Кубке УЕФА нам придется тяжело, но будем стараться выйти из группы

Чемпион Эстонии по футзалу - команда "Нарва Юнайтед" - во второй половине августа примет участие в предварительном раунде Кубка УЕФА. Жеребьевка предварительного и основного раундов турнира прошла накануне в Швейцарии.

Нарвитяне попали в одну группу с албанским "Флямуртари", боснийским "Мостаром" и турецким клубом "Арнавуткей Беледийеспор". Матчи этого квартета с 22 по 27 августа пройдут в Боснии.

Впервые в истории отечественного футзала представители команды-чемпиона Эстонии лично присутствовали на жеребьевке.

"Мы дебютанты этого турнира, играть против любого соперника будет очень тяжело. Но если взглянуть на рейтинг команд из каждой корзины, то в какой-то степени нам даже повезло. Из каждой корзины нам достались не самые сильные соперники", - рассказал корреспонденту портала rus.err.ee тренер команды "Нарва Юнайтед" Александр Дмитриев.

"Пока мы не обладаем какой-то глубокой информацией о своих будущих противниках, но время для подготовки еще есть. Будем просматривать их матчи, изучать стиль игры. А с боснийцами уже успели познакомиться здесь в Швейцарии, обменялись контактами ", - добавил он.

Прежде ни одному из эстонских клубов не удавалось преодолеть предварительный раунд. Нарвитяне надеются изменить эту тенденцию.

"Каждый год любители футзала Эстонии ждут, что наш представитель в Кубке УЕФА сделает этот первый шаг и сумеет пройти дальше. Но, к сожалению, уровень эстонского футзала уступает среднеевропейскому, поэтому даже выход из подгруппы предварительного раунда - это очень тяжелая задача. Но нельзя сказать, что мы не ставим перед собой никаких задач. Будем стараться занять первое место. Понятно, что это трудно. Но будем пытаться набирать очки. В нашей группе оказались команды, которые близки к друг другу по рейтингу. Все возможно", - заключил Александр Дмитриев.