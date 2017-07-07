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Обвиненному в мошенничестве советнику мэрии Пярну по спорту сохранили работу ({{commentsTotal}})

Здание мэрии Пярну.
Здание мэрии Пярну. Автор: Pärnu Postimees/Scanpix
Эстония
Эстония

Мэрия Пярну не видит причин для прекращения рабочих отношений со своим советником по спорту Уно Коортом, который предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве.

Как передает портал новостей вещания ERR.ee, об этом заявил глава города Ромек Косенкраниус.

"Да, он и сегодня работает в мэрии Пярну. Пока ни один суд не признал его виновным. Как работодатель я должен учитывать и то, что если обвинительного приговора не будет, а решение об освобождении от должности окажется преждевременным, то работник сможет предъявить требования к работодателю", - объяснил мэр Пярну Ромек Косенкраниус корреспонденту новостной программы ETV "Актуальная камера".

Накануне стало известно, что Ляэнеская окружная прокуратура передала в суд уголовное дело, в рамках которого советника по спорту города Пярну Уно Коорта обвинили в мошенничестве.

Обвинение

Согласно обвинению, Коорт в период 2009-2013 в качестве члена правления пярнуского теннисного клуба Kalevi и участвующего в его финансовой деятельности лица от имени клуба составлял ходатайства о дотации на спортивную деятельность и отчеты об использовании дотаций и предъявлял их горуправе Пярну, передала Балтийская служба новостей (BNS).

В то же время Коорт был также советником по спорту отдела образования и культуры Пярну, в обязанности которого входили единоличные проверки отчетности о финансировании спорта и принятие решений о предоставлении городских дотаций клубу.

Согласно обвинению, всего горуправа Пярну по составленным Коортом отчетам, договорам и проверкам в период 2009-2013 выделила Kalevi Tenniseklubi спортивных дотаций на сумму 88 123,75 евро. Согласно обвинению, 48 905,94 евро были выплачены на основании ложных данных либо использовались нецелесообразно.

Пярнуская горуправа в рамках уголовного дела вступила с публично-правовым требованием на сумму 48 905,94 евро.

Редактор: Сергей Михайлов



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Мэрия Пярну не видит причин для прекращения рабочих отношений со своим советником по спорту Уно Коортом, который предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве.

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