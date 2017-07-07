Сытник: политики близки к компромиссу относительно Домов эстонского языка в Таллинне и Нарве ({{commentsTotal}})
Комментирует руководитель проекта Ольга Сытник.
Комментирует руководитель проекта Ольга Сытник.
Историк моды из Петербурга Марина Скульская провела в Таллинне семинар "Красавице платье задрав", участники которого узнали, что стринги придумали египтяне, а все женское нижнее белье было заимствовано из мужского гардероба.
Мэрия Пярну не видит причин для прекращения рабочих отношений со своим советником по спорту Уно Коортом, который предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве.
Вице-мэр Таллинна, заместитель председателя Центристской партии Михаил Кылварт считает, что разлад внутри политической организации может привести к распаду правительственной коалиции.