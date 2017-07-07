На конгрессе свидетелей Иеговы в Таллинне соберутся около 6000 человек

В пятницу в Таллинне открывается конгресс свидетелей Иеговы, он будет проходить в течение трех дней в ледовом холле "Тондираба".

Как ожидается, на конгресс соберется до 6000 человек, передает Балтийская служба новостей.

Девиз нынешнего конгресса - " Не поддавайся!", мероприятие будет проходить на эстонском и русском языках, а также будет сопровождаться сурдопереводом, во второй половине дня каждый рабочий день конгресса будут показывать фильмы семейной тематики .

В Эстонии насчитывается около 4000 свидетелей Иеговы, в мире - около 8 млн человек, веб-сайт jw.org размещает материалы на 900 языках.