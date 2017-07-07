Об этом она объявила в пятницу, 7 июля, на пресс-конференции, в которой также принимали участие зампреды Центристской партии Михаил Кылварт и Кадри Симсон и парламентарии Ольга Иванова и Оудекки Лооне.

По словам Яны Тоом, еще вчера вечером она была уверена, что отдельный список все же появится. Однако к утру ее мнение поменялось на 180 градусов.

"Я остаюсь", - процитировала Тоом слоган недавнего Певческого праздника.

О своем решении Тоом сообщила и бывшему председателю Центристской партии Эдгару Сависаару. По ее словам, чем сейчас занимается Сависаар она не знает.

Причин у этого решения было несколько, сказала Тоом. Наиболее прагматичная - у отдельного списка нет особых перспектив для победы. Еще одна причина - эмоциональная.

Яна Тоом пояснила, что некоторые только и ждут того, чтобы после ее ухода Центристская партия стала чисто эстонской, но этого не произойдет.

"Мне не нравится многое из того, как себя показала Центристкая партия в правительстве. Однако, у нас были по-настоящему серьезные переговоры. Мы неоднократно встречались с Юри Ратасом, Кадри Симсон, Майлис Репс, Михаилом Кылвартом и многими другими и думаю, что смогли понять друг друга. Считаю, что мы пришли к единому пониманию относительно ошибок коммуникативного характера и в процессе принятия решений, которые были допущены внутри партии. Это первая причина. Вторая заключается в том, что в этой новой силе, я не вижу перспективы победы. Третья причина эмоциональная, но тоже очень важная: вопреки раздающимся со всех сторон радостным возгласам по поводу того, что Тоом уйдет от центристов и партия наконец-то станет по-настоящему эстонской, так вот, я не уйду", - объяснила Яна Тоом.

На пресс-конференции она извинилась перед Оудекки Лооне и Ольгой Ивановой за то, что уведомила их о своем решении только сегодня утром.

Лооне и Иванова признали, что для них решение Тоом оказалось полностью неожиданным. Накануне вечером они отправлялись спать, ожидая, что информация, которую они сегодня сообщат прессе, будет противоположной.

По словам Ивановой, им необходимо время для того, чтобы решить, как они поступят дальше. Она пообещала определиться с дальнейшими планами в течение августа.

"Я очень рад, что Яна Тоом сегодня объявила о том, что она остается. И я был бы рад, если бы и Ольга Иванова с Оудекки Лооне объявили то же самое", - сказал Михаил Кылварт.

Оудекки Лооне сказала, что в альтернативном списке, с которым планировалось выйти на выборы, свыше 80 человек. "Правила хорошего тона требуют, чтобы теперь мы обсудили возникшую ситуацию с ними", - добавила Лооне.

Председатель Центристской партии Юри Ратас заявил в четверг, что ведет работу над тем, чтобы Центристская партия пошла на выборы единой силой и чтобы никого не пришлось исключать из ее рядов.

Ратас подтвердил, что в партии по-прежнему действует принцип, согласно которому ее члены должны баллотироваться на выборах в списке партии. Учитывая сильную позицию Центристкой партии в Таллинне и наличие четкой программы, по его оценке, ни у кого нет необходимости баллотироваться в рядах избирательного союза.