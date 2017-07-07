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LIVE в 12:30: пресс-конференция Яны Тоом ({{commentsTotal}})

Яна Тоом считает, что центристам побыстрее следует принять кодекс этики.
Яна Тоом считает, что центристам побыстрее следует принять кодекс этики. Автор: ERR
Выборы
Выборы

Яна Тоом и другие сторонники Эдгара Сависаара дадут в среду пресс-конференцию, на которой окончательно выяснится, пойдут ли члены Центристкой партии на выборы единым партийным списком, или же помимо него будет сформирован избирательный союз.

Председатель Центристской партии Юри Ратас заявил в четверг, что ведет работу над тем, чтобы Центристская партия пошла на выборы единой силой и чтобы никого не пришлось исключать из ее рядов.

Ратас подтвердил, что в партии по-прежнему действует принцип, согласно которому ее члены должны баллотироваться на выборах в списке партии. Учитывая сильную позицию Центристкой партии в Таллинне и наличие четкой программы, по его оценке, ни у кого нет необходимости баллотироваться в рядах избирательного союза.

Редактор: Екатерина Таклая

эдгар сависаартоомцентристы


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Яна Тоом считает, что центристам побыстрее следует принять кодекс этики.Яна Тоом считает, что центристам побыстрее следует принять кодекс этики.
LIVE в 12:30: пресс-конференция Яны Тоом
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