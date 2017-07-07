Кандидат в мэры Таллинна от IRL - Райво Аэг, первый номер по Ласнамяэ - Виктория Ладынская

Правление Таллиннского округа Союза отчества и Res Publica (IRL) утвердило в четверг своим кандидатом в мэры Таллинна на ближайших муниципальных выборах Райво Аэга, который будет баллотироваться в районе Мустамяэ. Виктория Ладынская была представлена первым номером в партийном избирательном списке в Ласнамяэ.

Райво Аэг сказал, что в руководстве Таллинном за последние четыре года ничего не изменилось и коррупция по-прежнему является проблемой. "Верхушка мэрии по-прежнему связана с коррупцией", - сказал он.

Его цель на посту мэра - вести городские дела прозрачно.

По его мнению, после того, как центристы потеряют свое единовластие в столице и будет создано коалиционное правительство, возникнет и профилактический контроль за возможной коррупцией.

Аэг считает, что позиции и взгляды нынешнего главы центристов Юри Ратаса несравнимы с позициями ее прежнего руководителя Эдгара Сависаара. Он не исключил создания коалиции на муниципальном уровне и с Центристской партией.

IRL прочит в председатели горсобрания Викторию Ладынскую

По словам депутата Рийгикогу от IRL, зампредседателя партии Виктории Ладынской, легко ныть и говорить о том, что было сделано не так. "Но сегодня ночью я долго думала и решила, что время требует от меня еще большего. Мы идем на выборы, чтобы их выиграть, так как время требует большей отдачи, чем просто участие", - отметила она.

По словам Ладынской, наступило время ответственной политики - пора принимать решения, которые действительно важны, а не обслуживать популистские настроения. По ее мнению, не важно, русский ты или эстонец - цели у всех должны быть едины.

Предвыборная программа IRl еще не готова, но партия обещает обнародовать ее в ближайшие недели.