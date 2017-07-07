Официальным кандидатом в мэры Таллинна от IRL объявлен Райво Аэг

Правление Таллиннского округа IRL утвердило в четверг своим кандидатом в мэры Таллинна на ближайших муниципальных выборах Райво Аэга, который рассказал о своих целях на этом посту на пресс-конференции в Батарейной тюрьме в четверг.

Райво Аэг сказал, что в руководстве Таллинном за последние четыре года ничего не изменилось и коррупция по-прежнему является проблемой. "Верхушка мэрии по-прежнему связана с коррупцией", - сказал он.

Его цель на посту мэра - вести городские дела прозрачно.