Концерн Eesti Energia будет оценивать объемы сланцедобычи с помощью дронов

В карьере "Нарва" компании Enefit Kaevandused (дочернее предприятие Eesti Energia) прошли испытания дрона. С его помощью оценили объем добычи сланца и визуально проверили 90-метровую стрелу шагающего экскаватора. Компания продолжит испытания и намерена взять на вооружение новые технологии.

"Внедрение современных технических устройств и развитие технологий делают связанные с добычей сланца производственные процессы более эффективными, что в свою очередь оснижает себестоимость добычи сланца и повышает конкурентоспособность Eesti Energia в целом", – сказал председатель правления Enefit Kaevandused Ахти Пуур.

Преимущество дронов - быстрый доступ в труднодоступные места. Это позволяет оперативно получать необходимую для планирования производства информацию. В ходе испытаний проверили состояния 90-метровой стрелы шагающего экскаватора и оценили размер сланцевого поля.

"Испытания можно считать успешными – полученные данные достаточно точные. Дрон позволяет значительно экономить время. Использование дронов – это интересное и перспективное направление. Однако нужно учитывать, что использование дронов зависит от погодных условий. А так же на данный момент отсутствует законодательная регуляция для использования полученных данных при декларировании объемов добычи", – рассказал главный маркшейдер Enefit Kaevandused Аллан Вийль об испытании дронов.

Компания продолжит испытания дронов.