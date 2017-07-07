Улицу Вабаыхумуузеуми в Таллинне откроют на месяц раньше запланированного

Столичные власти объявили, что ремонт улицы Вабаыхумуузеуми в Хааберсти проходит с опережением графика.

Об этом в пятницу, 7 июля, сообщила пресс-служба мэрии Таллинна.

По информации коммунального департамента, быстрому ремонту улицы способствуют благоприятные погодные условия.

Если изначально для движения транспорта улицы планировали открыть в сентябре, то теперь это должно произойти уже 1 августа.

В ходе ремонта будут приведены в порядок проезжая часть, велосипедная дорожка, будут созданы стоянка на 48 автомобилей и ливневая канализация, ликвидированы опасные деревья, которые заменят молодыми насаждениями.