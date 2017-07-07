Темы саммита G20: Ближний Восток, терроризм, глобальная экономика, климат и энергетика

В Гамбруге 7 июля стартовал саммит "Большой двадцатки" (G20). В первый день главы государств будут обсуждать ситуацию на Ближнем Востоке и борьбу терроризм.

В пятницу пройдет неформальное заседание, в котором примут участие только главы государств-участников, которые обсудят ситуацию на Ближнем Востоке и борьбу с терроризмом. За ним последует совместное фотографирование. В пятницу лидеры примут участие в двух рабочих мероприятиях, посвященных глобальному экономическому росту, климату и энергетике.

Вечером все участники саммита приглашены Меркель на торжественный концерт в Эльбской филармонии, после которого последует торжественный прием. На концерте прозвучит Девятая симфония Людвига Бетховена, которую сыграет филармонический оркестр Гамбурга под управлением дирижера Кента Нагано.

"Большая двадцатка" - это неформальное объединение двадцати ведущих экономик мира. Нынешняя встреча проходит в выставочном комплексе Гамбурга (Hamburg Messe und Congress).

Накану саммита и утром 7 июля в городе походят акции протеста антиглобалистов. Они атакую полицию, пытаются прорваться к месту встречи, подожгают автомобили.