Лицензиями на рыбный промысел с декабря займется Ветеринарно-пищевой департамент

С 1 декабря 2017 года разрешение на вылов рыбы для профессиональных рыбаков будет выдаваться в электронном виде. По решению правительства, техническими вопросами оформления лицензий с декабря будет заниматься Ветеринарно-пищевой департамент. Выдача разрешений в электронном виде упростит и жизнь самих рыбаков. С декабря текущего года им больше не придется носить с собой документ, подтверждающий разрешение на вылов рыбы, достаточно будет ИД-карты. Комментирует министр сельской жизни Тармо Тамм.