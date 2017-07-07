Пограничники оштрафовали на 400 евро нетрезвого рыбака на Чудском озере ({{commentsTotal}})
Пограничный патруль, проверив на Чудском озере мужчину, управлявшего моторной лодкой, установил у него степень опьянения в 0,84 промилле. Нарушителя оштрафовали на 400 евро.
По закону, управление водным транспортом разрешается, если степень опьянения не превышает 0,5 промилле. Полиция настоятельно рекомендует соблюдать границу допустимого, капитан ради собственной безопасности и безопасности своих друзей должен оставаться трезвым.
Редактор: Артур Тооман