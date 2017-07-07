Фестиваль клубники в этом году пройдет на рынке у Балтийского вокзала

В предстоящую субботу на рынке Балтийского вокзала пройдет ставший традиционным Фестиваль клубники, на котором будет выбрана самая вкусная отечественная ягода.

Мероприятие пройдет с 12:00 до 15:00.

В 12 часов на импровизированной кухне будут хозяйничать блогер Паула Тоомел и актриса Карин Раск, которые приготовят клубничные пирожные и мороженое. Позже певица Геттер Яани приготовит вкусное клубничное варенье.

Самым ожидаемым событием дня станет конкурс на определение лучшей эстонской клубники. Фестиваль завершится поеданием большого клубничного торта, попробовать который сможет каждый гость фестиваля.

Фестиваль клубники впервые будет проводиться на рынке у Балтийского вокзала, свой урожай будут предлагать производители клубники со всей Эстонии.

С программой мероприятия можно ознакомиться здесь.