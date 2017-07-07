Действие разрешения на строительство Рейди теэ в Таллинне окончательно приостановлено

В пятницу, 7 июля, окончательно вступило в законную силу решение суда, согласно которому действие разрешения на строительство второго этапа Рейди теэ в Таллинне приостановлено.

Такое решение вынес Таллиннский окружной суд, посчитавший обоснованной аналогичную позицию суда первой инстанции.

По словам пресс-секретаря окружного суда, данное решение является окончательным и обжалованию не подлежит.

В конце мая Таллиннский административный суд удовлетворил ходатайство НКО "Зеленое движение Эстонии" о первичной правовой защите и приостановил действие разрешения, выданного для второго этапа строительства Рейди теэ.

Оно приостановлено до вынесения окончательного решения судом первой инстанции.

Защитники природы считают, что власти Таллинна не провели оценку воздействия строительства на окружающую среду. Активисты уверены, что разрешение на строительство магистрали было выдано незаконно и требуют его аннулировать, а также пересмотреть весь проект.

При этом горуправа не согласна с активистами-экологами, которые утверждают, что власти столицы не проверили воздействие строительства дороги на окружающую среду.

Как утверждает вице-мэр столицы Кландорф, такой анализ Таллинн провел еще в 2007 году.