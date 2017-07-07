Цены на продовольствие в мире поднялись в июне на 7%

Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО) сообщает о подорожании продуктов питания в июне, в основном, за счет роста цен на пшеницу и мясо. В Эстонии цены на продукты питания так же выросли.

Индекс продовольственных цен ФАО - средневзвешенный показатель динамики международных цен на пять основных групп продовольствия - поднялся в июне на 1,4% по сравнению с майским показателем и на 7% по сравнению июньским показателем прошлого года и составил в среднем 175,2 пункта, сообщает сайт ООН.

Цены на зерновые за месяц выросли на 4,2% из-за ухудшения посевных условий в Соединенных Штатах Америки. Цены на кукурузу, наоборот, снизились на фоне рекордных урожаев в Южной Америке.

Индексы цен ФАО для мясных и молочных продуктов также выросли, тогда как цены на растительные масла и сахар снизились.

Несмотря на снижение предложения высокобелковой пшеницы, мировые запасы зерновых в целом будут богатыми в наступающем году. Мировое производство зерновых в этом году составит 2 593 млн. тонн, что примерно лишь на 0,6% ниже, чем в 2016 году.

Как писал портал rus.err.ee со ссылкой на Департамент статистики, в июне цены на продукты питания в Эстонии выросли почти на 3% в годовом сравнении.