В Таллинне с 11 июля изменится маршрут движения четырех автобусов

В связи с дорожно-строительными работами в столице в объезд с 11 июля пойдут автобусы № 1A, 34A, 38 и 49.

В связи с ремонтными работами на улице Рави с 10:00 11 июля и до конца рабочего дня 23 июля в объезд по улице Рандвере с разворотом на круговой развязке улиц Хеки и Рандвере пойдут автобусы линии 1А.

Отменяется остановка "Виймси кескус", которая переносится на остановку "Виймсиская школа" на улице Рандвере по направлению к центру города.

Ремонт участка улицы Клоостриметса привел к необходимости с 8:00 11 июля и до конца рабочего дня 14 июля направить в обоих направлениях в объезд автобусы линий 34A, 38 и 49 по улицам Клоостриметса, Люкати, Клоостриметса с остановкой Метсакальмисту в обоих направлениях на улице Клоостриметса до и после перекрестка с улицей Люкати.