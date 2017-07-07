Предприятия предпочитают собственные бренды новому бренду Эстонии

В начале года был амбициозно представлен новый бренд Эстонии, цель которого - дать направление, как представлять Эстонию в мире, предложить единый формальный язык с центральным элементом в виде валуна и шрифтом Aino. Однако применения этой идее не нашлось. Предприниматели относятся к брендовому проекту положительно, но предпочитают использовать в маркетинге собственные бренды.

Как говорят создатели бренда в фонде EAS, из набора инструментов бренда Эстонии польза должна быть прежде всего для экспортирующих предприятий и сектора туризма. Иными словами, для тех, кому в своей работе надо объяснять, что за место Эстония и почему с ней надо вести дела или посетить ее. Повысить доверие и создать однозначную оговоренную систему знаков, пишет ERR Uudised.

EAS проводил многочисленные семинары и обучение для предпринимателей, чтобы ознакомить их с новым брендом и возможностями его использования. Предприниматели, с которыми пообщался репортер ERR, говорили, что все логично и хорошо, но в своей маркетинговой деятельности они остаются верны своему бренду, который дает им уникальность.

ИТ-компания Nortal, занимающая прочные позиции на рынке Ближнего Востока - одна из тех, которые могли бы использовать инструменты бренда Эстонии, чтобы завоевывать новые рынки и разъяснять в далеких странах, что за государство Эстония. Но и они не пользуются новым инструментом.

"У Nortal есть свой брендбук, которым мы руководствуемся и на основании которого работаем", – прокомментировал исполнительный директор Nortal Андре Крулл.

Также директор по продажам и маркетингу эстонского отделения Tallink Grupр Марина Йыги признает, что хотя представлять Эстонию сообща важно, но ее фирма не начала использовать единое брендовое решение. Причина та же, что и у Nortal – у них своя брендовая концепция.

"Мы еще не использовали инструменты нового бренда Эстонии прежде всего потому, что опираемся в своих кампаниях на концепцию и визуальный язык своего бренда", – отметила она.

Предприятиям, имеющим клиентов, от нового бренда пользы нет

Директор по продажам фирмы AS Wermo, занимающейся производством мебели преимущественно на экспорт, Меэлис Лоо сказал, что и они ходили на семинары EAS, где представлялся новый бренд Эстонии, но он не видит в этом пользы для своей фирмы, поэтому в Wermo не рассматривали использования этого решения.

"У нас есть постоянные клиенты за границей, но бренд Эстонии должен быть скорее для того, чтобы найти новых клиентов. Когда я пойду разговаривать с новыми клиентами, то было бы хорошо показать эти видео, если он не имеет представления об Эстонии, – отметил Лоо. – Сама по себе идея хорошая, но с ее применением EAS еще надо что-то предпринять".

Лоо считает, что бренд Эстонии мог бы быть полезен для любого сектора, занимающегося экспортом, но прежде всего надо сконцентрироваться на целевой группе, где можно привлечь интерес к Эстонии как к стране, например, в секторе туризма.

"Конечно, туризм – это номер один, где это может принести пользу. Например, если в интернете есть интересные видео, то иностранцы захотят узнать, что это за страна такая, – считает Лоо. – А в нашем секторе, если ты идешь куда-то продавать, то будешь говорить конкретно, а не рассказывать о том, что в Эстонии есть такое место как карьер Румму, где абсолютно гладкий лед – это было бы нелепо".

Бренд Welcome To Estonia компания Wermo также не использовала.

EAS: бренд использует общественный сектор

Директор по маркетингу EAS Пирет Рейнсон сказала, что наиболее активно новый бренд использует общественный сектор, прежде всего – Министерство сельской жизни, Министерство иностранных дел, посольства и фонд EAS сам. Предпринимателям польза от этого будет прежде всего на ярмарках за рубежом.

"В секторе предпринимательства инструменты бренда Эстонии чаще всего используют на международных ярмарках. Предпринимателям нужны фотографии и презентации. Вероятно, больше всего используют шрифт Эстонии Aino", – сказала Рейнсон.

EAS за четыре месяца провел 31 семинар для предпринимателей и обратная связь была позитивной, отметила она.