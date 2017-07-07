ФОТО: в пятницу 07.07.17 в Таллинне сыграли 29 свадеб

Годами магическая дата 7 июля привлекает желающих заключить брак и за дверями Дворца бракосочетаний выстраиваются очереди.

В пятницу, 07.07.2017, в Таллиннском Департаменте актов гражданского состояния заключили 29 браков, что больше обычного показателя по пятницам, сказала руководитель ЗАГСа Карин Каск.

Она добавила, что желающих заключить брак в этот день было больше.

Десять лет назад, 07.07.07, в Таллиннском ЗАГСе было зарегистрировано 47 браков.