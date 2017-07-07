Подозреваемого в стрельбе в охранников в Копли 75-летнего Александера задержали в Риге

Сегодня, 7 июля, после полуночи был задержан 75-летний Александер, который подозревается в стрельбе в двух сотрудников охранного предприятия в Копли в прошлое воскресенье. Мужчину задержали в Риге и в ближайшее время передадут Эстонии.

Окружной прокурор Аннели Лумисте сказала, что проделанная в течение пяти дней активная работа принесла плоды и на сегодняшний день полиция собрала достаточно доказательств, чтобы установить личность предполагаемого стрелка, задержать его и предъявить ему подозрение в совершении тяжкого преступления.

"Так как его действия четко указывают на желание уклониться от привлечения к ответственности, то единственно возможным шагом со стороны правоохранительных органов была подача ходатайства о взятии под стражу на время предварительного следствия. В ходе дальнейшего уголовного делопроизводства будет выяснено, откуда у подозреваемого оружие, что он делал в заброшенном доме и почему открыл огонь по охранникам", – сказала Лумисте.

В случае признания виновным в попытке убийства, лицо может ждать тюремное заключение сроком на 8-20 лет либо пожизненное тюремное заключение.

По словам руководителя службы криминального бюро Пыхьяской префектуры Рогера Кумма, задержанный мужчина не имел ранее уголовных наказаний, что сделало его задержание сложнее.

"В течение недели постоянно велась работа, мы смогли собрать достаточно информации об обстоятельстве преступления, чтобы установить личность подозреваемого. Нападения с применением огнестрельного оружия в Эстонии крайне редки, тем более, что нападение было совершено на незнакомых людей. Такие деяние подрывают чувство безопасности в обществе и наша задача – раскрывать такие преступления как можно быстрее. В результате проведенной работы мы смогли установить личность стрелявшего человека. Ночью мы провели полицейскую операцию, в которой были задействованы наши южные соседи, и вместе с коллегами из Латвии ночью мужчина был задержан", – сказал Кумм. Кумм добавил, что вскоре мужчина будет доставлен из Риги в Эстонию для выяснения всех обстоятельств преступления.

На данный момент ведется оформление документов для выдачи Александера Латвией Эстонии. Сегодня прокуратура уже подала ходатайство о взятии Александера под стражу и суд выдал в его отношении соответствующее постановление.

Стрельба в Копли произошла утром 2 июля

Утром 2 июля, около 11 часов Центр тревоги получил сообщение о том, что в Копли стреляли в двух охранников. Мужчины проверяли заброшенный дом на охраняемой ими территории на ул. Лийнивахе, в котором датчики дали сигнал тревоги. Они обнаружили вторгнувшегося на объект мужчину, который напал на них с применением огнестрельного оружия – один из охранников получил опасные для жизни ранения, но врачам удалось спасти его жизнь. Жизнь второго сотрудника охраны не была в опасности, но полученные им ранения были настолько тяжкие, что он также нуждался в операции.

Для выяснения всех обстоятельств происшествия начато уголовное делопроизводство по статье о попытке убийства.

Стрелявшему мужчине удалось сбежать с места происшествия. На месте полицейскими был задержан один соответствующий профилю стрелявшего мужчина, но вскоре выяснилось, что он не связан с преступлением и был освобожден.

Уголовным делопроизводством руководит Пыхьяская окружная прокуратура, дело ведет криминальное бюро Пыхьяской префектуры.