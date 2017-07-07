Синоптик прогнозирует: жара придет в Эстонию в конце июля

Синоптик Тайми Пальяк считает, что, если в начале июля было прохладно и дождливо, то в конце месяца можно ожидать 25-градусную жару.

"В ближайшее время по-прежнему теплая и холодная погода будут сменять друг друга. Сейчас мы видим, что летняя жара придет во второй половине июля. Определенно об этом говорить нельзя, так как в целом нынешнее лето самое холодное", - сказала Пальяк в эфире Vikerraadio.

"Если карта погоды не изменится и южные воздушные массы не изменят своего направления, то во второй половине июня воздух прогреется более чем на 20 градусов", - надеется Пальяк.