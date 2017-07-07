Райво Аэг закрыл бы таллиннское телевидение, муниципальную полицию и магазин

Кандидат на пост мэра Таллинна от IRL Райво Аэг пообещал в случае избрания закрыть Таллиннское телевидение, муниципальную полицию (МуПо) и муниципальный магазин Lipo. Бесплатный общественный транспорт он бы поначалу не трогал.

"Если говорить о таких предприятиях, как Таллиннское телевидение, МуПо, муниципальный магазин и кооперативный банк, то я считаю, что это нецеленаправленная трата денег горожан. Это себя не оправдало", – сказал Аэг ERR Uudised.

По его словам, Таллиннское телевидение, по сути, голос Центристской партии, который делят с EKRE. Название муниципальная полиция – вводит в заблуждение, так как речь идет подразделении блюстителей порядка.

"И муниципальный магазин, и кооперативный банк только отнимают деньги. Пользы от них нет. Туда, где общественный сектор работает бесперебойно, не надо насильно вмешиваться ни муниципальным властям, ни государственным", – сказал Аэг.

Например, для информирования горожан вместо Таллиннского телевидения есть много других возможностей. "Есть возможность сотрудничать с коммерческими каналами, национальным телерадиовещанием, использовать все возможности в соцсетях. Так что утверждать, что если таллиннское телевидение ликвидируют, то больше не будет возможности информировать о деятельности города, абсолютно неверно", – сказал Аэг.

Бесплатный общественный транспорт останется

Отменять бесплатный проезд на общественном транспорте Аэг пока не станет. "Очевидно, что бесплатного общественного транспорта не существует. Но сегодняшнюю систему, когда жители Таллинна могут пользоваться общественным транспортом бесплатно, в ближайшем будущем никто отменять не будет", – сказал Аэг.

"Если людям дали такую возможность, что они получают какое-то преимущество, то в его быстрой отмене смысла нет", – добавил он.

Однако, по словам Аэга, надо рассмотреть возможности для приведения в порядок сети маршрутов и поиска инновативных решений.

Партийная принадлежность не должна быть основанием для трудовых отношений

Основное предвыборное обещание Райво Аэга – искоренение коррупции в Таллиннской горуправе. По его мнению, для этого есть много возможностей. Прежде всего – руководство должно быть честным. Кроме того, ведение дел организации и коммуникация должны быть по возможности публично прослеживаемыми.

"Больше всего людей сталкивается с этим, когда предоставляют какие-то ходатайства или разрешения, например, на строительство или планирование. Если процессы растягиваются на месяцы или годы, то это непрозрачно", – сказал Аэг, добавив, что для обуздания коррупции можно ввести внутренний контроль с сотрудничестве в внешними ведомствами.

ERR спросил у Райво Аэга, что станет с чиновниками-центристами в случае его избрания. "Я не могу сказать, что кого-то уволят из-за партийной принадлежности", – ответил он.

Аэг сказал, что прием на работу на основании партийной принадлежности в горсобрании должен быть исключен.