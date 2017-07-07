Трамп встретился с Путиным в Гамбурге

В Гамбурге началась встреча президентов России и США. Владимир Путин и Дональд Трамп впервые встречаются лицом к лицу.

Весь мир внимательно следит за этой официальной встречей, которая проходит на фоне продолжающегося в США расследования возможного сговора между избирательным штабом Трампа и Кремлем в ходе прошлогодних президентских выборов в Америке, сообщает Би-Би-Си.

На переговорах также присутствуют глава российского министерства иностранных дел Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

Приветствуя российского коллегу, Дональд Трамп заявил, что очень рад встрече, а переговоры в Гамбурге - это лишь начало дискуссии. Трамп добавил, что с нетерпением ожидает возможности обсудить множество вопросов с Путиным, и надеется, что встреча обернется позитивным исходом как для России и США, так и для всех остальных заинтересованных сторон.

"Это честь - быть здесь с вами", - сказал Путину американский президент.

Владимир Путин ответил, что рассчитывает обсудить с Трампом самые острые вопросы двусторонних отношений. "Я надеюсь, что, как вы сказали, эта встреча принесет позитивный результат", - отметил Путин.

Пока президенты обменивались приветственными фразами, некоторые из присутствовавших на встрече журналистов начали выкрикивать вопросы. Как сообщил Рейтер, Трампу задали вопрос о предполагаемом вмешательстве России в выборный процесс в США, однако американский президент его проигнорировал.