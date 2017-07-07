Больничная касса: стоматологи со временем изменят отношение к новой системе компенсаций

Новая система компенсации лечения зубов только вступила в силу, но уже успела вызвать возмущение со стороны стоматологов и пациентов. "Актуальная камера" разбиралась, поможет ли реформа сделать визит к зубному более доступным для жителей страны или снизит качество стоматологических услуг.

Главное новшество касается взрослых пациентов, лечение зубов которых государство намерено поддержать суммой в размере 30 евро в год.

"Мы решили выстроить это пособие по аналогии со всеми остальными услугами, финансируемыми Больничной кассой. Пациент получает право на пособие только в случае, если он обращается в клинику, имеющую договор с Больничной кассой. Это означает, что цены при предоставлении этих услуг ограничены со стороны Больничной кассы для того, чтобы контролировать расходы и обеспечить максимальному количеству пациентов Эстонии доступ к стоматологическим услугам", – пояснил министр здравоохранения Евгений Осиновский.

Из 547 учреждений, оказывающих стоматологические услуги в Эстонии, 95 уже заключили партнерское соглашение с Больничной кассой. Однако не все стоматологи готовы поддержать новшества в системе и сковывать себя обязательствами.

"Союз стоматологов еще год назад на стадии обсуждения предостерегал, что навязанные государством цены на услуги не позволят оказывать медицинские услуги высокого качества", – сказал президент Союза стоматологов Эстонии Марек Винк.

Больничная касса, являющаяся посредником между врачами и пациентами, считает, что со временем врачи изменяет свое скептичное отношение к новой системе компенсаций.

"Нужно время, чтобы стоматологи смогли ознакомиться со всеми нюансами, – отметила руководитель отдела первичной помощи Больничной кассы Кюлли Фридеманн. – На данный момент могу сказать, что нам удалось заключить договоры с врачами в каждом уезде страны и количество подписанных договоров растет".