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ESM утвердил выделение Греции очередного транша помощи в размере 8,5 млрд евро ({{commentsTotal}})

Экономика
Экономика

Совет директоров европейского стабфонда (ESM) утвердил выделение Греции третьего транша кредитов на сумму 8,5 млрд евро в рамках действующей программы помощи.

Первый платеж из этого транша – на сумму 7,7 млрд евро – будет перечислен Греции уже в понедельник. Из этих средств 6,9 млрд евро будут направлены страной на обслуживание долга, а 800 млн евро – на погашение просроченной задолженности, передает Интерфакс.

"Сегодняшнее решение совета директоров ESM показывает, что Греция завершила проведение требуемых на данной стадии реформ", – заявил управляющий директор ESM Клаус Реглинг.

"Правительство Греции и население страны заслуживают признания того, что они прошли длинный путь к восстановлению бюджетной устойчивости и экономического роста. Афинам следует придерживаться этого пути, чтобы вернуть экономике конкурентоспособность и восстановить доверие инвесторов", – отметил он.

Еще 800 млн евро Греция получит после 1 сентября при условии, что успешно погасит просроченную задолженность как за счет собственных ресурсов, так и за счет выделенных ESM средств, говорится в сообщении стабфонда. Для этого потребуется отдельное решение совета директоров ESM.

С учетом одобренного в пятницу транша общая сумма кредитов, выделенных Греции в рамках третьей программы помощи объемом 86 млрд евро, достигнет 39,4 млрд евро, отмечают в ESM.

Всего в рамках всех программ поддержки европейские фонды ESM и EFSF передали Греции 181,2 млрд евро, что делает их крупнейшими кредиторами страны.

Редактор: Ирина Киреева

грециядолгтранш


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