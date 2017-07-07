Актуальная камера 07.07.2017 (20:00)

Депутат Европейского парламента, член правления Центристской партии отказалась создавать отдельный список для участия в предстоящих осенью выборах в Таллиннское городское собрание.
В связи с дорожно-строительными работами в столице в объезд с 11 июля пойдут автобусы № 1A, 34A, 38 и 49.
Вице-мэр Таллинна, заместитель председателя Центристской партии Михаил Кылварт считает, что разлад внутри политической организации может привести к распаду правительственной коалиции.
Запланированное церковью строительство небоскреба может начаться через три года
В 2016 г. государство помогло EELK выкупить из долгов Александровскую церковь