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Министры юстиции стран ЕС в Таллинне определили будущее электронной платформы в области права ({{commentsTotal}})

Встреча министров юстиции в Котле культуры в Таллинне
Встреча министров юстиции в Котле культуры в Таллинне Автор: Анника Хаас
Председательство в ЕС
Председательство в ЕС

Во второй день неофициальной встречи министров юстиции и внутренних дел стран ЕС в Таллинне участники конференции обсудили будущее электронной платформы в области правовой среды, гармонизацию правил потребительской торговли, вопросы ареста и конфискации имущества за границей, а также вопросы хранения данных.

Говоря об электронной платформе в области правовой среды, министр юстиции Эстонии Урмас Рейнсалу, который руководил дискуссией, сказал, что ЕС должен воплотить в жизнь две цели. Во-первых, для поддержки трансграничного сотрудничества следует объединить цифровые возможности стран-членов, а во-вторых, следует обратить внимание на существующие инструменты электронной платформы, а также на электронный идентитет ИТ-систем и возможность их совмещения.

Министры обсудили, каким образом можно обеспечить устойчивое управление цифровой платформой обмена данными e-CODEX на уровне законодательства ЕС, а также передачу агентству eu-LISA (ИТ-агентство, штаб-квартира которого находится в Таллинне). Также обсуждалось, как повысить приоритет электронной платформы в области правовой среды и составить на следующий период (2019-2023 гг.) стратегию и программу действий на высоком уровне. Министры юстиции Европейского союза выразили поддержку дальнейшему развитию электронной правовой среды, чтобы сделать существующие правовые решения доступными в электронном виде.

В рамках темы ареста и конфискации имущества за границей обсуждался вопрос, следует ли для повышения эффективности выбрать форму постановления или директивы, которая бы оставила больше возможностей всем странам-членам ЕС. "Поскольку сейчас процедура ареста или конфискации криминального имущества за границей или крайне сложная или отнимает много времени, то в Европе широко не применяется. Эстония ждет мнений, в какой правовой форме законопроект конфискации незаконного имущества за границей был бы более эффективен, – сказал Рейнсалу. – Министры провели очень содержательный обмен мнениями. Мы проработаем эти точки зрения и рассмотрим их при переговорах".

В рамках дискуссии на тему онлайн и удаленной торговли Урмас Рейнсалу сказал, что поскольку министры юстиции достигли согласия по поводу законопроекта о торговле цифровым содержанием, Эстония откроет дебаты о некоторых ключевых вопросах в области законопроекта о торговле товарами. "Законопроект регулирует продажу товаров для потребителей в онлайн среде. Я хотел получить от министров мнения, должны ли мы по возможности ходатайствовать об обобщенных правилах для продажи как в интернете, так и в обычном магазине", – сказал Рейнсалу. Кроме этого, министры высказались о том, как привести эти правила в соответствие с цифровой эпохой, особенно в связи со смарт-товарами и товарами с цифровым содержанием.

"В целом министры были единодушны, что в интернете и вне его правила должны быть едины. Все-таки остается большое количество вопросов, и для их решения нужно проделать большое количество работы, но вместе с тем мы сегодня получили необходимый общий курс", – сказал министр Рейнсалу.

На общей встрече министров юстиции и внутренних дел обсуждался вопрос хранения данных телекоммуникационной связи. Министры обменялись мнениями, как сохранять данные связи, которые являются важным элементом в предотвращении и в расследовании преступлений. "Здесь важно, что мы говорим не о содержании сообщений, а о мета-данных. Такая информация является важным инструментом в борьбе с терроризмом и другими тяжкими преступлениями. Например, при помощи этих данных можно найти связи между возможными преступниками или определить местонахождение жертв преступлений", – пояснил Рейнсалу.

"Эстония всегда придерживалась мнения, что в борьбе с тяжкими преступлениями хранение данных играет весомую роль. Во время своего председательства Эстония продолжит работу Мальты, а также будет искать возможности, как можно действовать в сегодняшней неопределенной правой ситуации", – сказал министр Рейнсалу.

Редактор: Ирина Киреева



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