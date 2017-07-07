В Таллинне прошла конференция по вопросам сексуальных меньшинств

В пятницу в Таллинне прошла международная конференция, цель которой – найти пути для создания комфортного и безопасного пространства для людей независимо от их сексуальной ориентации и гендерной самоидентификации, передает "Актуальная камера".

На конференции "ЛГБТ+ сообщество: вместе – в прошлом, настоящем и будущем" обсуждался широкий круг тем.

"В центре внимания были ЛГБТ-подростки, которые поделились своими историями: как живется ЛГБТ подростку в Эстонии, в семье, школе, в кругу друзей – в общем, все проблемы, с которыми они сталкиваются и как они на самом деле нуждаются в поддержке взрослых, чтобы справиться с жизнью в нынешней Эстонии", – сказала руководитель ЛГБТ-объединения Эстонии Кристель Раннаяэре.

"Не рассказывая школьникам о том, что такое сексуальная ориентация и гендерная идентичность, мы провоцируем то, что они вырастают, поступают в университет и обрастают стереотипами из-за отсутствия информации", – отметил специалист по правовым вопросам Юрий Йорский.