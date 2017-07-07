Спасательный департамент: помните о безопасности, отдыхая на природе!

Прогноз погоды на предстоящие выходные обещает по-летнему теплую погоду, и многие люди отправятся на природу и к водоемам. Чтобы отдых не превратился в трагедию, спасатели напоминают о правилах безопасности.

Многим жителям Эстонии нравится приватность, поэтому люди часто предпочитают отдыхать не только на общественных пляжах, но также и в более тихих местах, например, на карьерах, озерах и прудах. К сожалению, находясь в таких местах, очень сложно позвать кого-то на помощь если с вами приключилось несчастье. Спасательный департамент напоминает всем родителям, что за детьми необходимо следить как у крупных водоемов, так и у прудов и домашних бассейнов. Бытует обманчивое мнение, что тонущий машет руками и зовет на помощь. На самом деле, тонущему необходимо бороться с волнами, холодной водой и оставаться на плаву. Поэтому, в таких случаях, у человека не остается энергии на размахивание руками и крики о помощи и он тонет тихо.

В 2016 году в Эстонии утонули 47 человек, 5 из которых находились в состоянии алкогольного опьянения.

Несмотря на умение плавать, пол или возраст, находясь в лодке, необходимо надеть спасательный жилет. В 2016 году каждый третий утонул в озере, поэтому стоит помнить, что спасательный жилет необходимо использовать, находясь не только в открытом море, а также находясь на реке, озере и маленьких водоемах.

Разводя костер на природе или во дворе, стоит соблюдать все правила пожаробезопасности. Кострище должны окружать камни или другие трудно воспламеняющиеся материалы. Под рукой стоит держать ведро с водой или песком. Огонь нельзя оставлять без присмотра, даже на секунду. Уходящий последним, должен убедиться в том, что пламя полностью потушено.

Костры можно разжигать на расстоянии не менее 15 метров от домов, и 20 метров от леса. Следует помнить, что костер нельзя разжигать под высоковольтными линиями электропередач. Огонь можно разводить при безветренной погоде или при слабом ветре. При этом следует следить за направлением ветра, чтобы искры не попали на легковоспламеняющиеся материалы, а дым не мешал соседям.

С вопросами по разведению огня и безопасности можно позвонить по инфотелефону спасательной службы 1524.