В субботу температура воздуха в Эстонии поднимется до +21 градуса

Эстония останется в полосе повышенного давления. Погода будет тихой и воздух начнет постепенно прогреваться, передает "Актуальная камера".

Ночью небольшая и переменная облачность, без осадков. Местами туман. Ветер переменный 1-6 м/с. Температура воздуха – от +4 до +9, на побережье местами до +12, у поверхности почвы местами около 0°C.

Днем небольшая и переменная облачность. Возможен кратковременный дождь. Ветер переменный 1-6 м/с. Температура воздуха – от +16 до +21°C.