ДТП в Ида-Вирумаа: погиб водитель вылетевшего в кювет автомобиля

В пятницу в 23.45 в Ида-Вирумаа на восьмом километре шоссе Йыхви-Уйкала погиб 36-летний водитель вылетевшего в кювет автомобиля Peugeot.

По предварительным данным, ехавший со стороны Йыхви автомобиль Peugeot перед перекрестком отклонился с трассы влево, вылетел в кювет и перевернулся. Водитель от полученных травм скончался на месте происшествия, передает пресс-служба Идаской префектуры.

По словам работавших на месте ДТП полицейских, погодные и дорожные условия в этот момент были хорошие. Водитель находился в машине один, его ремень безопасности был пристегнут.

Был ли водитель трезв в момент аварии, установит экспертиза.