ФОТО и ВИДЕО: в Таллинне прошел парад секс-меньшинств

В субботу, 8 июля, в столице Эстонии впервые за последние 10 лет прошло мероприятие Tallinn Pride.

Фестиваль ЛГБТ-культуры Baltic Pride завершается парадом секс-меньшинств. Участники Tallinn Pride после обеда собрались возле Вируских ворот, а затем провели шествие по улицам Старого города.

Цель парада Tallinn Pride - собрать людей вместе по радостному поводу, а также дать голос сообществу, которому порой трудно заявить о себе.

Группа из Петербурга приехала, чтобы привлечь внимание к проблемам ЛГБТ-сообщества в Чечне, передает "Актуальная камера".

"Дело в том, что мы приехали сюда группой из России, мы хотим поднять важнейший вопрос - соблюдение прав человека. В Чечне происходит геноцид, в Чечне в этом году начали уничтожать людей на основе принадлежности к ЛГБТ-сообществу и мы считаем, что это очень важный вопрос поднять в очередной раз вопрос соблюдения прав человека в Чечне", - говорит Петр из Санкт-Петербурга.

На протяжении всего шествия были замечены лишь одиночные протестующие.

Конечный пункт парада - перед кинотеатром Sõprus. В 15:00 начался традиционный бесплатный концерт Baltic Pride, на котором выступили Creep Party, Laine, София Рубина, St. Cheatersburg, Twisted Dance Company, Zebra Island и Ziggy Wild.

По данным организаторов, на акцию зарегистрировались 300 человек, но на деле их число было значительно больше. А если к ним прибавить и зрителей, то количество участников доходило до тысячи человек. На парад прибыли люди как из ближнего зарубежья - Скандинавии, стран Балтии и России, так и из Америки, Грузии и Украины.

Фестиваль Baltic Pride, который каждый год проходит в различных странах Балтии, состоялся в Эстонии в третий раз.

Парад Tallinn Pride проводился в 2004-2007 годах, тогда участникам парада чинили препятствия консервативно настроенные люди, однако в 2007 году с точки зрения полиции парад прошел спокойно, был задержан только один агрессивно настроенный нарушитель правопорядка.

Добавлен видеосюжет корреспондента "АК" Константина Свиридовского: