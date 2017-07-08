В Таллинне проходит парад секс-меньшинств

В субботу, 8 июля, в столице Эстонии впервые за последние 10 лет проходит мероприятие Tallinn Pride. Прямая трансляция, которую организует ERR Menu, будет доступна и на портале RUS.ERR.EE.

Фестиваль ЛГБТ-культуры Baltic Pride завершается парадом секс-меньшинств. Участники Tallinn Pride после обеда собрались возле Вируских ворот, чтобы провести шествие по улицам Старого города.

Цель парада Tallinn Pride - собрать людей вместе по радостному поводу, а также дать голос сообществу, которому порой трудно заявить о себе.

Конечный пункт - перед кинотеатром Sõprus. В 15:00 начнется традиционный бесплатный концерт Baltic Pride, на котором выступят Creep Party, Laine, София Рубина, St. Cheatersburg, Twisted Dance Company, Zebra Island и Ziggy Wild.

Фестиваль Baltic Pride, который каждый год проходит в различных странах Балтии, состоялся в Эстонии в третий раз.

Парад Tallinn Pride проводился в 2004-2007 годах, тогда участникам парада чинили препятствия консервативно настроенные люди, однако в 2007 году с точки зрения полиции парад прошел спокойно, был задержан только один агрессивно настроенный нарушитель правопорядка.