ФОТО: хедлайнером третьего дня фестиваля Õllesummer стал британский дуэт Hurts

Коллектив из Манчестера, который в 2009 году создали Тео Хатчкрафт и Адам Андерсон, стал известен широкой публике благодаря своей песне "Wonderful Life".

Большого успеха достигли и последующие синглы Hurts, а выпущенный в 2010 году дебютный альбом "Happiness" поднялся на верхние строчки хит-парадов. К настоящему моменту у Hurts вышло уже три студийных альбома: "Happiness", "Exile" и "Surrender".

Дуэт приезжает на фестиваль Õllesummer уже во второй раз - первый концерт прошел в 2014 году.

Õllesummer - это крупнейший в странах Балтии фестиваль под открытым небом, ежегодно его посещают около 60 000 человек. Мероприятие проходит уже в 24-й раз. В этом году фестиваль будет открыт с 5 по 8 июля.