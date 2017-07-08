В Нарвском замке проходят Дни керамики ({{commentsTotal}})
В субботу и воскресенье на Северном дворе Нарвского замка проходят традиционные Дни керамики. В рамках тематических дней, которые проходят под девизом "В печь!", можно познакомиться с процессом изготовления посуды больших размеров для новой печи Северного двора, а также увидеть, как создаются лампы с изображением животных в стиле XVII века.
Представлены работы мастеров из Украины, Белоруссии и России, передает пресс-служба Нарвского музея.
В выходные любой желающий сможет попробовать себя в роли гончара, а специалисты расскажут об истории керамики.
Редактор: Виктор Сольц