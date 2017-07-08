Бесплатная юридическая помощь в Эстонии стала доступнее

Министерство юстиции намерено расширить круг лиц, которые смогут получить бесплатную или льготную юридическую помощь. В частности, государство полностью оплачивает первые два часа правовой помощи, последующие 3 часа будут оплачены наполовину и еще 10 часов работы юриста обойдутся в 40 евро за час, что в несколько раз дешевле, чем услуга обычного адвоката. Подробнее о новой программе бесплатной правовой помощи рассказывает юрист компании Eesti Õigusbüroo Яано Перв: