В Харьюмаа автомобиль из свадебного кортежа попал в ДТП

В пятницу, 7 июля, в Харьюском уезде автомобиль Toyota Land Cruiser врезался в возглавлявшую свадебных кортеж машину Škoda Octavia. Пострадали два человека.

ДТП произошло в 17:45 на перекрестке шоссе Ягала - Кяравете и Козе - Кяравете, передает пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.

Автомобиль Toyota Land Cruiser, за рулем которого находился 35-летний мужчина, попытался обгонять ехавший перед ним свадебный кортеж, но столкнулся с ехавшей первой в колонне машиной Škoda Octavia, которой управлял тоже 35-летний мужчина.

Пострадали пассажиры - в Северо-Эстонскую региональную больницу доставили двух женщин: 18-летнюю (Toyota) и 57-летнюю (Škoda).