Российский защитник Василий Пинчук покинул нарвский "Транс"

Российский центральный защитник Василий Пинчук больше не является футболистом нарвского "Транса".

Российский легионер покинул команду, сообщил нарвский клуб на своей странице в соцсети Facebook.

Пинчук, подписавший с "Трансом" соглашение в конце февраля, провел в чемпионате Эстонии 11 матчей, в которых всегда выходил в стартовом составе. Уроженец Санкт-Петербурга дважды удалялся с поля - в матчах с "Пайде" (4 марта) и "Таммекой" (16 июня).

До "Транса" 22-летний Пинчук выступал за санкт-петербургское "Динамо" и астраханский "Волгарь".

"Транс" в чемпионате Эстонии сейчас занимает пятое место.