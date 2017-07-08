При обрушении жилого дома под Неаполем погибли восемь человек

Число жертв обрушения жилого дома, произошедшего в пятницу в городке Торре-Аннунциата под Неаполем, достигло восьми человек.

В пятницу достали из-под обломков пятиэтажки четверых погибших. Поисковая операция шла всю ночь. В результате были найдены тела еще четырех жертв, в том числе двоих детей, передает AP.

Власти говорят, что причиной обрушения могло стать проведение ремонтных работ в здании, расположенном недалеко от железнодорожной линии Неаполь-Салерно в городе Торре-Аннунциата.