В результате наводнения в Японии погибли 16 человек

Число погибших в результате наводнения в Японии, вызванного сильными ливнями на юго-западном острове Кюсю, возросло до 16.

Об этом сообщает японский телеканал NHK со ссылкой на местные власти, передает РБК.

Сильные ливни начались в Японии на этой неделе. В результате наводнения в округе Фукуока произошло множество оползней. В несколько населенных пунктов после случившегося перестал ходить транспорт, поскольку некоторые дороги оказались заблокированы.

Местные власти в связи с чрезвычайной ситуацией поручили провести срочную эвакуацию около 550 тысяч жителей.