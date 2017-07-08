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Матч нарвского "Транса" с "Нымме Калью" перенесли с 15 июля на 1 августа ({{commentsTotal}})

Футболисты
Футболисты "Нымме Калью". Автор: Сийм Семискар, ERR Sport
Спорт
Спорт

Поскольку "Нымме Калью" пробился во второй отборочный раунд Лиги Европы УЕФА, то произошли изменения в календаре высшей лиги чемпионата Эстонии по футболу.

Поединок 19-го тура "Транс" - "Нымме Калью", который был запланирован на 15 июля, пройдет 1 августа на нарвском стадионе "Кренгольм". Матч начнется в 19 часов.

Свой следующий матч "Калью", который дважды в рамках второго отборочного раунда Лиги Европы встретится с венгерским "Видеотоном" (13 и 20 июля), в национальном первенстве проведет 23 июля с "Тулевиком". Первоначально встреча с вильяндиским клубом планировалась на 21 июля.

Редактор: Виктор Сольц

транснымме калью


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