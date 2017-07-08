На выборах президента Монголии победил кандидат от оппозиционной партии

Кандидат в президенты от оппозиционной Демократической партии (ДП) Халтмаагийн Баттулга победил во втором туре выборов главы Монголии.

Кандидат от ДП набрал 50,6% голосов. Его оппонент - представитель правящей Монгольской народной партии спикер парламента Миеэгомбын Энхболд - заручился поддержкой 41,2% избирателей, передает ТАСС.

Второй тур проводился впервые в современной истории страны, так как ни один из кандидатов не заручился в первом туре поддержкой более 50% избирателей: 26 июня за Баттулгу было отдано 517 478 голосов, или 38,1%, а за Энхболда - 411 748 голосов, или 30,3%.

Президент избирается на четыре года, пост можно занимать дважды. Действующий глава государства Цахиагийн Элбэгдорж находится у власти уже второй срок.

Баттулга в молодости занимался борьбой дзюдо и самбо, входил в монгольскую сборную. Он давно занимается политикой: он избирался депутатом, занимал пост министра транспорта, затем - министра промышленности Монголии, отмечает Русская служба "Би-би-си".

Кроме того, у избранного президента обширные бизнес-интересы: среди них и гостиница, и развлекательный парк, посвященный Чингисхану.