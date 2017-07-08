ДТП на Сааремаа: погибла 50-летняя женщина

В субботу, 8 июля, в Ляэне-Саареской волости в результате столкновения двух автомобилей погибла 50-летняя женщина.

ДТП произошло примерно в 15 часов на 10-м километре дороги Курессааре - Выхма - Панга, передает пресс-служба Ляэнеской префектуры.

По первоначальным данным, водитель Audi, достигнув перекрестка Каармаа, не заметил дорожного знака "Стоп" и выехал перед двигавшимся по главной дороге автомобилем Opel.

В результате столкновения на месте происшествия погибла сидевшая рядом с водителем автомобиля Opel 50-летняя женщина.

Машина скорой помощи доставила пятерых человек в больницу на медосмотр.

По словам полицейских, на месте происшествия были хорошие дорожные и погодные условия.

В ходе расследования выяснится, были ли водители трезвыми и были ли ехавшие в машинах люди пристегнуты ремнями безопасности.

Возбуждено уголовное дело, расследованием руководит Ляэнеская окружная прокуратура.