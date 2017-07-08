Полузащитник Никита Брылин поменял Маарду на Нарву

Атакующий полузащитник Никита Брылин перешел из клуба первой лиги "Маарду" в команду высшего дивизиона чемпионата Эстонии по футболу - нарвский "Транс".

Об этом в субботу, 8 июля, сообщил нарвский клуб на своей странице в Facebook.

В конце июня "Транс" выиграл у "Маарду" в матче 1/64 финала Кубка Эстонии со счетом 6:1. Гол престижа у маардусцев как раз забил Брылин.

В июне 21-летний Брылин был признан лучшим игроком месяца в первой лиге. В этом сезоне он сыграл в первой лиге 16 матчей и забил 7 голов.

Юный полузащитник уже имеет опыт выступления в элитном дивизионе - вторую половину сезона 2014 года он провел в таллиннском "Калеве". С 2015-го Брылин играл за команду из Маарду.

Уже сегодня Брылин может выйти на поле в матче с "Пайде". Начнет поединок он на скамейке запасных.

На данный момент "Транс" занимает пятое место в чемпионате Эстонии.