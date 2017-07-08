Контавейт уступила экс-первой ракетке мира на Уимблдоне

В третьем круге Уимблдонского турнира лучшая теннисистка Эстонии Анетт Контавейт (WTA, 38) в трех сетах проиграла экс-первой ракетке мира Каролин Возняцки - 6:3, 6:7 (3:7), 2:6.

Матч длился 2 часа и 3 минуты.

В 1/8 финала 26-летняя датчанка встретится с Коко Вандевеге (WTA, 25) из США.

Датчанка Возняцки когда-то была первой ракеткой мира, а теперь она находится на шестой позиции в рейтинге WTA.

До этого на турнирах WTA Контавейт и Возняцки встречались лишь один раз. В прошлом году на турнире в Ноттингеме победу праздновала эстонка - 6:7, 6:3, 7:5.