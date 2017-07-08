Чаще других глав местных самоуправлений СМИ в июне упоминали Ааса, Клааса и Суклеса

Чаще других глав местных самоуправлений эстонские СМИ в июне 2017 года упоминали исполняющего обязанности мэра Таллинна вице-мэра Таави Ааса, мэра Тарту Урмаса Клааса и мэра Хаапсалу Урмаса Суклеса.

По данным службы медиа-мониторинга и анализа Station. ee, СМИ в июне упомянули исполняющего обязанности мэра Таллинна вице-мэра и центриста Таави Ааса 156 раз, реформиста Урмаса Клааса 38 раз, а его однопартийца мэра Хаапсалу Урмаса Суклеса 20 раз.

Мэра Пярну Ромека Козенкраниуса СМИ в июне упомянули 17 раз.

Остальные главы местных самоуправлений упоминались в июне этого года меньше 10 раз.

Обзор Station.ee охватывает эстонскую и русскую печать, информагентство BNS и крупнейшие интернет-издания страны. Не учитываются материалы в городских, районных и волостных газетах, а также на телевидении и радио.