Чаще других глав местных самоуправлений СМИ в июне упоминали Ааса, Клааса и Суклеса ({{commentsTotal}})
Чаще других глав местных самоуправлений эстонские СМИ в июне 2017 года упоминали исполняющего обязанности мэра Таллинна вице-мэра Таави Ааса, мэра Тарту Урмаса Клааса и мэра Хаапсалу Урмаса Суклеса.
По данным службы медиа-мониторинга и анализа Station. ee, СМИ в июне упомянули исполняющего обязанности мэра Таллинна вице-мэра и центриста Таави Ааса 156 раз, реформиста Урмаса Клааса 38 раз, а его однопартийца мэра Хаапсалу Урмаса Суклеса 20 раз.
Мэра Пярну Ромека Козенкраниуса СМИ в июне упомянули 17 раз.
Остальные главы местных самоуправлений упоминались в июне этого года меньше 10 раз.
Обзор Station.ee охватывает эстонскую и русскую печать, информагентство BNS и крупнейшие интернет-издания страны. Не учитываются материалы в городских, районных и волостных газетах, а также на телевидении и радио.
Редактор: Виктор Сольц