Почти 80 монахов по всей Эстонии уже десять лет живут без медицинской страховки

Монахи в Эстонии вот уже более десяти лет живут без медицинского страхования. Послушники вынуждены тратить на борьбу с недугами средства, полученные за счет второстепенной деятельности религиозных общин.

Монастырь Святой Биргитты в Таллинне - одна из семи религиозных общин монахов или монахинь, существующих на данный момент в Эстонии, передает "Актуальная камера".

Поскольку деятельность служителей монастыря нельзя причислить к традиционной в нашем понятии работе, то монахи и монахини вынуждены уже более 10 лет существовать без медицинского страхования. Так в свое время было решено правительством Андруса Ансипа. В монастыре Пирита нехватку финансовых средств помогает компенсировать открытый при общине гостевой дом.

"По всему миру при монастырях Святой Биргитты действуют отели, всю хозяйственную работу в котором выполняют монахини. Вот и вся история. За счет этого служители обеспечены ежемесячным доходом. Из этих средств вычитаются суммы на различные выплаты, а также на отчисления в Больничную кассу", - поясняет представительница монастыря Святой Биргитты Лагле Парек.

Решить проблему на общереспубликанском уровне должен подготовленный рядом министерств законопроект, который как ожидается, уже этой осенью должен поступить в Рийгикогу.

"Этот вопрос нужно решить в контексте расширения финансовой базы Больничной кассы. Соответствующие решения о дополнительном финансировании на уровне правительства уже приняты. И в контексте разработки соответствующих законопроектов также будет решен и вопрос медицинского страхования служащих монастырей Эстонии. Наша цель - решить проблему с 1 января", - говорит министр здравоохранения и труда Евгений Осиновский.

Согласно данным на 1 января текущего года, в стране насчитываются семь монастырей, в которых служат более 100 человек. По данным МВД, вопрос медицинского страхования сегодня затрагивает порядка 80 служителей культа. Остальные получают необходимую поддержку в рамках государственной помощи, которая в этом году составила 52 тысячи евро.