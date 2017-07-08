В Нарве проходит мотофестиваль

В Нарве проходит традиционный байкерский фестиваль. В город съехались сотни не только местных, но и зарубежных любителей мотоциклов.

Нарва вновь шумит мотоциклетными моторами. Уже в 16-й раз, как всегда в июле, приграничный с Россией город на несколько дней приглашает байкеров на территорию Нарвского замка как основную площадку проведения фестиваля, передает "Актуальная камера".

Сотни мотоциклистов проделывают долгий путь, чтобы повстречать друзей, других посмотреть и себя показать.

Как правило, настоящие байкеры - люди взрослые, особых проблем в городе не доставляют, но по случаю фестиваля полиция держит руку на пульсе.

"Нарвское отделение полиции будет обеспечивать охрану общественного порядка как на улицах в городе, так и осуществлять дорожный надзор. Также в эти дни выйдет на работу молодежная полиция, которая будет следить за соблюдением несовершеннолетними закона об алкоголе и закона о табачных изделиях", - говорит руководитель нарвского отделения Идаской

префектуры полиции Сергей Андреев.

Организатором фестиваля - мотоклубом Magnum MC - для гостей праздника подготовлена обширная концертная программа с участием известных российских и эстонских групп, множеством конкурсов и шуточных состязаний. Кульминацией праздника по традиции стал мотопарад на центральной улице города.